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14:39, 31 октября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о планах Маска сделать платной одну из функций Twitter

The Verge сообщило, что Илон Маск планирует сделать платной верификацию в Twitter

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший Twitter, намерен сделать платной верификацию пользователей в соцсети. О планах бизнесмена стало известно The Verge.

Глава соцсети дал указание добавить в подписку Twitter Blue, благодаря которой юзеры получают дополнительные возможности, функцию верификации, то есть признания аккаунта подлинным. Ежемесячная стоимость подписки также вырастет с 4,99 до 19,99 доллара. «Согласно текущему плану, у верифицированных пользователей будет 90 дней на оформление подписки, иначе они потеряют голубую галочку (значок голубой галочки у аккаунта в Twitter свидетельствует о его верификации — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в материале.

Сотрудникам Twitter, как утверждается в материале, сообщили, что им нужно обеспечить запуск функции к 7 ноября. В противном случае они будут уволены, уточняется в статье. Издание при этом ссылается на информированные источники и внутреннюю переписку компании.

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В настоящий момент соцсеть не взимает плату за признание аккаунта подлинным. «Сотрудник Twitter никогда не будет запрашивать у вас денежную компенсацию в обмен на значок [верификации] как часть оформления заявки. Twitter не наделяет внешних агентов или лиц полномочиями продавать верификацию в соцсети», — указано на сайте соцсети.

Чтобы получить верификацию, аккаунт должен быть подлинным, активным и «достойным внимания», говорится в правилах Twitter. В частности, подать запрос на получение галочки могут представители власти, журналисты, знаменитости, создатели контента в соцсети.

Ранее Илон Маск заявил о пересмотре процесса верификации в Twitter. При этом он не уточнил, как именно изменится процесс признания аккаунта подлинным.

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Маргарита Щигарева
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