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06:01, 31 октября 2022Интернет и СМИ

Маск анонсировал пересмотр процесса верификации в Twitter

Илон Маск заявил, что процесс верификации в Twitter полностью пересматривается

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский миллиардер, основатель Tesla иSpaceX Илон Маск, который приобрел социальную сеть Twitter анонсировал пересмотр проверки пользователей платформы на достоверность внесенных данных. Об этом он сообщил в комментариях в соцсети.

Таким образом он прокомментировал сообщение пользователя с ником @johnkrausphotos, который рассказал о проблемах с верификацией. Юзер отметил, что на его аккаунт подписано множество подписчиков, а сам он публиковался во множестве крупных изданий. «Отказ был 4 или 5 раз», — пожаловался он.

«Сейчас весь процесс верификации пересматривается», — заявил Маск. При этом он не стал уточнять детали.

О верификации аккаунта свидетельствует наличие синей галочки у названия.

Ранее Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Ксения Назарова
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