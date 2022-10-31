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18:54, 31 октября 2022Моя страна

В Нальчике открылась выставка местной художницы Рузаны Дацирхоевой

Экспозиция художницы Рузаны Дацирхоевой открылась в Нальчике, Кабардино-Балкария

Фото: unsplash

Персональная выставка художницы Рузаны Дацирхоевой открылась в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозиция «Линия света» будет проходить в Музее изобразительных искусств до 6 ноября. Отмечается, что в нее вошли 70 картин, выполненных в различных техниках, среди которых живопись маслом и панно на натуральной коже. При этом центральное место занимают работы в технике графитаж.

Согласно материалу, помимо указанных картин, в собрание вошли эскизы костюмов автора для нескольких спектаклей Музыкального и Русского театров.

14 октября стало известно, что в Нальчике откроется выставка ксилографии под названием «Тысяча сто гравюр». В экспозиции представят 1100 гравюр, выполненных в технике печать на бумаге посредством оттиска зеркального изображения с гравированной деревянной доски.

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Майя Пономаренко
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