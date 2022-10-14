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19:36, 14 октября 2022Моя страна

В Нальчике откроется выставка ксилографии

В Нальчике, Кабардино-Балкария, на выставке представят 1100 гравюр в технике ксилографии

Изображение: управление информации Российской академии художеств

В Нальчике, Кабардино-Балкария, откроется выставка ксилографии под названием «Тысяча сто гравюр». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в экспозиции представят 1100 гравюр, выполненных с помощью техники печати на бумаге посредством оттиска зеркального изображения с гравированной деревянной доски. Всего в мероприятии покажут работы более 100 российских художников, в том числе Заслуженного художника Кабардино-Балкарской АССР Германа Паштова.

Известно, что выставка, являющяяся первым в России масштабным выставочным проектом ксилографии, организована Министерством культуры республики совместно с Российской академией художеств. Отмечается, что она откроется 14 октября в Национальном музее КБР и продлится три недели.

Ранее в октябре в Кабардино-Балкарии провели инклюзивный фестиваль народных помыслов под названием «Сделай сам». Отмечалось, что мероприятия проводились в Центре народных художественных промыслов и ремесел, расположенном в Нальчике. Специально для гостей организаторы подготовили насыщенную программу с мастер-классами по гончарному делу, а также изготовлению мозаики и росписи пряников.

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Майя Пономаренко
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