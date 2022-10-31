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19:52, 31 октября 2022Силовые структуры

Российского подростка осудят за убийство пригласившего его в гости мужчины

В Тамбове 15-летнего подростка осудят за убийство пригласившего его в гости россиянина

Фото: Станислав Трифонов / Globallookpress.com

В Тамбове 15-летнего подростка осудят за убийство 42-летнего местного жителя. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 августа этого года несовершеннолетний познакомился на автобусной остановке с пьяным россиянином. Тот пригласил подростка к себе домой. Там фигурант поссорился с новым знакомым, взял молоток из шкафа и забил его до смерти. Затем юноша скрылся с места преступления, закрыв дверь на замок и забрав банковские карты убитого.

На следующее утро хозяйка дома нашла тело арендатора и вызвала полицейских. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Вскоре предполагаемого убийцу задержали.

20 октября сообщалось, что в Белгороде мужчина ударил металлической трубой подростка и сбежал.

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Елизавета Новикова
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