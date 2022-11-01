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18:45, 1 ноября 2022Наука и техника

Apple покинут топ-менеджеры

Bloomberg: из Apple уйдут топ-менеджеры Анна Маттиассон и Мэри Демби

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Apple продолжат покидать руководители подразделений и отделов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналисту агентства Марку Гурману, американскую компанию покинут люди, ответственные за розничный интернет-магазин и подразделение информационных систем. Согласно отчету источника, из Apple уйдет вице-президент по онлайн-ретейлу Анна Маттиассон. Вместе с ней корпорацию покинет директор по информационным технологиям Мэри Демби, которая работала в компании около 30 лет.

Гурман отметил, что корпорацию по тем или иным причинам покинут люди, занимающие серьезные посты. Так, несколько недель назад из Apple уволилась директор по конфиденциальности Джейн Хорват, которая перешла на работу в юридическую фирму.

В Bloomberg не назвали причин ухода топ-менеджеров компании Тима Кука. Гурман заметил, что отставка могла быть связана с процессом реорганизации в Apple. Так, последние несколько лет компания занимается модернизацией процесса розничных и онлайн-продаж — в том числе из-за пандемии COVID-19. В Apple еще не объявили об уходе сотрудников.

В конце октября источники Bloomberg рассказали, что Apple покинет Эванс Хэнки, которая отвечала за сферу промышленного дизайна в компании с 2019 года. Хэнки заняла это место после ухода из компании главного дизайнера Джонни Айва, который работал на этом посту еще при Стиве Джобсе.

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Андрей Ставицкий
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