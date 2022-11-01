Шойгу раскрыл число вывезенного за семь лет металлолома из Арктики

Глава Минобороны Шойгу заявил, что из Арктики за 7 лет вывезли 29 тысяч тонн металлолома

С территории Арктики за последние семь лет вывезли более 29 тысяч тонн металлолома. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«В Арктической зоне продолжаем устранять последствия экологического ущерба. С 2015 года на материк вывезено более 29 тысяч тонн металлолома», — раскрыл число вывезенного металлолома Шойгу.

Он добавил, что нужно оценить результаты работы по улучшению экологии Арктики и наметить способы ее улучшения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил меры по улучшению экологии Арктики. Согласно плану, в Арктической зоне России будет сокращено число вредных выбросов, что позволит улучшить местную экологию. В план включено 13 мероприятий, их закрепили за профильными министерствами и ведомствами.