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09:05, 1 ноября 2022Путешествия

В России вновь продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 9 ноября

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 9 ноября. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 воздушных гаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации порекомендовали отечественным авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных авиагаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, куда соотечественникам поехать отдыхать внутри страны на длинные ноябрьские выходные. Например, он порекомендовал выбрать «уже известные востребованные направления» — черноморское побережье, города Золотого кольца и Северо-Запада страны.

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Валентина Процкова
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