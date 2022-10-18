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09:48, 18 октября 2022Путешествия

Россиянам назвали лучшие места внутри страны для отдыха на ноябрьские праздники

Глава РСТ Барзыкин: для путешествий на ноябрьские выходные подойдут города Золотого кольца

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, куда россиянам поехать отдыхать внутри страны на длинные ноябрьские выходные. Лучшие направления для путешествий он назвал в интервью «Известиям».

По словам Барзыкина, в России достаточно широкий спектр туристических мест, которые подойдут для путешествий на ноябрьские праздники. Например, он порекомендовал выбрать «уже известные востребованные направления» — черноморское побережье, города Золотого кольца и Северо-Запада страны.

«Я на днях вернулся из Екатеринбурга — этот город может предложить отличный экологический маршрут, промышленный туризм», — добавил глава РСТ.

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Барзыкин напомнил, что стоимость тура зависит от времени бронирования, поэтому «выбор лучше сделать в ближайшие две недели». Он отметил, что сейчас авиабилеты по внутренним направлениям «довольно дешевые».

«Поэтому, возможно, выгоднее будет подождать и поездки за рубеж пока не покупать. Это не касается Нового года и Рождества — лучшие гостиницы на эти праздники будут забронированы сильно заранее, не стоит медлить с бронированием», — дал совет вице-президент союза.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили самые бюджетные зарубежные направления для отдыха на ноябрьские праздники. Так, самыми доступными пляжными странами стали Турция, Египет и ОАЭ — стоимость туров начинается от 87,5 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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