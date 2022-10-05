Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябрьские праздники

АТОР: отдых в Турции в ноябре обойдется двоим туристам в 87,5 тысячи рублей

Самыми доступными пляжными странами для отдыха в ноябре стали Турция, Египет и ОАЭ. Ценовой рейтинг популярных направлений составили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты АТОР изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные пакетные туры с вылетом с 25 по 31 октября. Выгоднее всего двоим туристам обойдется путешествие в Турцию — стоимость начинается от 87,5 тысячи рублей. В сумму входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и питание по системе «все включено».

На втором месте среди бюджетных стран разместился Египет — отдых all inclusive в гостинице категории три звезды выйдет минимум в 107,3 тысячи рублей. Третью строчку заняли курорты ОАЭ — туда на ноябрьские праздники можно уехать за 141,7 тысячи рублей (трехзвездочный отель с питанием на базе завтраков).

Отдохнуть на Шри-Ланке выйдет менее выгодно — от 166 тысяч рублей. Еще выше по цене предложения в Венесуэлу и на Кубу — от 175 и 197 тысяч рублей. Дороже всего россиянам выйдет отпуск в Катаре, Бахрейне и на Сейшелах, куда путевки стоят от 263, 270 и 421 тысячи рублей соответственно.

Ранее стало известно, что на российский туристический рынок вернулись дешевые горящие путевки в Турцию и Египет. По мнению вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, о возвращении горящих путевок заговорили после введения частичной мобилизации в стране.