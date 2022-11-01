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12:49, 1 ноября 2022Среда обитания

Бородина ответила на вопрос о строительстве дома

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что не планирует строить новый дом

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос о планах переехать в новый дом или построить новое жилье. Свою позицию она объяснила в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая отметила, что на данный момент проживает в загородном доме, который ее устраивает. Пока она не планирует переезжать или строить новый объект. По словам Бородиной, она тщательно подходит к таким вопросам, поэтому для принятия подобного решения ей необходимо время.

«Пока таких планов нет. У меня отличный дом, которым я довольна. И потом я жуткий консерватор. Мне чтобы на такое решиться, надо готовиться как минимум лет пять», — рассказала телеведущая.

Ранее Бородина раскритиковала жилье в новостройках, в котором нет балконов. Она находилась на съемке в деловом центре «Москва-Сити» и задалась в соцсети вопросом, как в таких зданиях живут люди, отметив, что на такой высоте ей страшно.

Нина Ташевская
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