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19:48, 26 октября 2022Среда обитания

Бородина раскритиковала жилье без балконов

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала жилье в новостройках без балконов
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина раскритиковала жилье в новостройках, в котором нет балконов. Своим мнением она поделилась в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Телеведущая находилась на съемке в деловом центре «Москва-Сити» и задалась в соцсети вопросом, как в таких зданиях живут люди. Она отметила, что на такой высоте ей страшно, и добавила, что на данный момент большое количество домов строят без балконов.

«А я вот не могу так. Мне нечем дышать. Я обожаю спать с открытым окном и просто задыхаюсь в таких новостройках!» — заявила телеведущая.

В феврале Бородина высказалась о владельцах квартир в «Москва-Сити» и посмеялась над теми, кто покупает квартиры на верхних этажах. По словам телеведущей, такие люди живут зимой в тумане «как ежики».

Нина Ташевская
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