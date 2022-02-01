Бородина высмеяла владельцев квартир в «Москва-сити»

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о владельцах квартир в деловом центре «Москва-Сити». Она поделилась своим мнением в сторис Instagram.

Бородина сняла на видео свое посещение комплекса и посмеялась над теми, кто покупает квартиры на верхних этажах. Телеведущая обратила внимание на плотный туман, который закрыл вид из окон.

«Я все время думаю, люди за огромные деньги в Сити покупают на последних этажах квартиры и живут в тумане всю зиму. Просто как ежики, реально», — заявила Бородина.

Ранее Бородина рассказала, что в 2021 году приобрела двухкомнатную квартиру на набережной в Москве. Однако телеведущая не планирует переезжать из загородного дома, а покупка городского жилья в подобном месте была ее давней мечтой.