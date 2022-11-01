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17:34, 1 ноября 2022Мир

Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил

Daily Mail: британский наемник с позывным Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил

Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout / Reuters

Наемник из Великобритании с позывным Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил, получив тяжелые ранения в ходе боев. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 40-летний британец Шариф Амин приехал на Украину вскоре после начала российской спецоперации. До этого он девять лет служил в 1-м стрелковом батальоне британской армии и в том числе принимал участие в двух миссиях в Афганистане. На Украине Амин сначала занимался доставкой гуманитарной помощи, затем был задействован в тренировке украинских солдат, а после лично присоединился к участвующим в боях подразделениям вооруженных сил страны.

Две недели назад во время патрулирования линии фронта британец вместе со своим подразделением попал под артиллерийский обстрел со стороны российских военных. В результате он получил осколочные ранения всех конечностей. Кроме того, Амин получил несколько пулевых ранений в спину: пули прошли сквозь бронежилет и пробили оба легких мужчины.

По словам британца, ему чудом удалось выбраться из траншеи, в которой он находился, когда начался обстрел, и добраться до командира подразделения. Тот смог оттащить его в укрытие, откуда спустя некоторое время Амина вместе с его сослуживцем эвакуировали на бронетранспортерах и доставили в больницу.

Как отметил мужчина, врачи предполагали, что он не выживет. Однако, несмотря на плохие прогнозы медиков, Амин пошел на поправку и в настоящее время уже может передвигаться самостоятельно, хотя до сих пор плохо чувствует правую руку и ногу.

В октябре внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди, внук бывшего сенатора США Роберта Кеннеди 28-летний Коннор рассказал, что принимал участие в боях на Украине на стороне Киева в качестве наемника. По его словам, он пробыл на Украине недолго, однако ему «понравилось быть солдатом больше, чем он ожидал».

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Варвара Кошечкина
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