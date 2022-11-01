Россиянина осудили на шесть лет за попытку зарезать решившего отдохнуть отчима

В Алтайском крае 39-летнего россиянина осудили на шесть лет за попытку зарезать отчима

В Алтайском крае 39-летнего жителя Чарышского района осудили на шесть лет и два месяца колонии строгого режима за покушение на убийство 63-летнего отчима. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

Мужчина вину не признал. Он рассказал, что не собирался убивать мужа матери и не помнит, как напал на него.

По данным следствия, в начале мая 2022 года мужчина выпивал в компании отчима. Когда родственник лег отдохнуть, пасынок взял нож и из личной неприязни не менее двух раз ударил его ножом в грудь. Однако зарезать мужчину ему не удалось, так как тот оттолкнул его и выбежал из дома.

Вскоре после этого фигуранта задержали, а пострадавшему была оказана медицинская помощь.

3 октября сообщалось, что в Иркутской области мужчина убил монтировкой 66-летнего отчима и год получал его пенсию.