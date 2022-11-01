Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:15, 1 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за попытку зарезать решившего отдохнуть отчима

В Алтайском крае 39-летнего россиянина осудили на шесть лет за попытку зарезать отчима

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Алтайском крае 39-летнего жителя Чарышского района осудили на шесть лет и два месяца колонии строгого режима за покушение на убийство 63-летнего отчима. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

Мужчина вину не признал. Он рассказал, что не собирался убивать мужа матери и не помнит, как напал на него.

По данным следствия, в начале мая 2022 года мужчина выпивал в компании отчима. Когда родственник лег отдохнуть, пасынок взял нож и из личной неприязни не менее двух раз ударил его ножом в грудь. Однако зарезать мужчину ему не удалось, так как тот оттолкнул его и выбежал из дома.

Вскоре после этого фигуранта задержали, а пострадавшему была оказана медицинская помощь.

3 октября сообщалось, что в Иркутской области мужчина убил монтировкой 66-летнего отчима и год получал его пенсию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов
Мужчины перечислили в сети неожиданные открытия о женщинах
В Минобороны Белоруссии захотели заставить детсадовцев петь гимн
В России раскрыли истинную цель поставок NASAMS на Украину
Российские производители батарей попросили помощи
Премьер Южной Кореи назвал причины смертельной давки в Сеуле
Исполнителя убийства вора в законе Альберта Рыжего осудят в Москве
МАГАТЭ начало проверку деятельности двух украинских объектов
Столичный логопед назвала доступные людям с грамотной речью привилегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.