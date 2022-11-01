Во Франции призвали Китай способствовать прекращению конфликта на Украине

Глава МИД Франции Колонна призвала Китай способствовать прекращению конфликта на Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник, 1 ноября, провела переговоры с главой МИД Китая Ван И. Итоги встречи она оценила в своем Twitter-аккаунте.

Колонна призвала коллегу из Китая вместе принимать решения, чтобы способствовать прекращению конфликта на Украине. «Конструктивные переговоры с моим китайским коллегой Ван И. Мы должны действовать сообща, чтобы положить конец эскалации России на Украине», — отметила она.

По мнению министра, двум государствам следует «добиться того, чтобы Северная Корея соблюдала взятые на себя обязательства». Двусторонние встречи Франции и Китая станут более частыми, добавила политик.

Ранее МИД Франции выступил за сохранение контактов с властями России. Глава ведомства допустила, что диалог может идти тяжело и не всегда приводить к желаемым результатам, но терять каналы взаимодействия нельзя.