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07:41, 22 октября 2022Мир

МИД Франции выступил за сохранение контактов с властями России

Глава МИД Франция Колонна призвала охранять каналы диалога с российскими властями

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция считает необходимым сохранять возможности для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента. Об этом она сказала, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Слова Колонны приводит РИА Новости.

Политик отметила, что такие контакты могут идти тяжело и не всегда приводить к желаемым результатам, но, тем не менее, терять каналы для диалога нельзя. Также Колонна подчеркнула, что беседы французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Путина полностью координируются международными друзьями Франции. Она напомнила, что Макрон чаще прочих западных лидеров созванивался с Путиным с начала конфликта на Украине.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что Украина будет обязана начать переговоры с Россией. Макрон подчеркнул, что это будет в интересах обеих сторон. Он добавил, что Франция не хочет новой мировой войны.

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Екатерина Подвигина
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