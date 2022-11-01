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18:02, 1 ноября 2022Моя страна

Россияне назвали лучшие города страны для коротких путешествий на выходных

«Работа.ру» и «СберАвто»: Санкт-Петербург назван лучшим городом для поездок на выходные

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Россияне считают Санкт-Петербург, Москву и Казань наиболее подходящими городами для коротких путешествий на выходных. Об этом стало известно из исследования сервиса для поиска работы «Работа.ру» и онлайн-сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, северную столицу назвали лучшим городом страны для поездок на выходные около половины респондентов — 47 процентов. На втором месте оказалась Москва — ей отдали предпочтение 33 процента россиян, следом с небольшим отрывом идет Казань — 31 процент голосов. Еще 26 процентов участников опроса считают идеальным направлением Калининград, 23 процента отметили привлекательность Ярославля, а 21 процент указали Сочи.

Нижний Новгород выбрали 20 процентов респондентов, отправиться во Владимир готовы 17 процентов опрошенных, в Тулу — 15 процентов, в Коломну — 14 процентов.

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При выборе города для отдыха россияне чаще обращают внимание на его историческое наследие, архитектуру и расположение достопримечательностей. Также для опрошенных оказалась важна близость направления, природные красоты и стоимость размещения.

Самые популярные средства передвижения для поездок выходного дня — это автомобили или автобусы. Кроме того, россияне путешествуют на поездах и электричках, а реже всего — на самолетах.

Ранее сообщалось, что самым востребованным внутренним авианаправлением среди россиян в ноябре стала Москва, а железнодорожные билеты чаще всего искали в Санкт-Петербург. Среди зарубежных стран туристы интересовались полетами в Турцию, Узбекистан и Таиланд.

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Дарья Рыбак
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