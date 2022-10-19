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09:55, 19 октября 2022Путешествия

Раскрыты самые востребованные направления для путешествий россиян осенью

OneTwoTrip: россияне чаще всего искали авиабилеты в Москву на ноябрь

Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Самым востребованным внутренним авианаправлением среди россиян в ноябре стала Москва, а железнодорожные билеты чаще всего искали в Санкт-Петербург. Такие данные раскрываются в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет «Газета.Ru».

Так, большинство пользователей сервиса в последний месяц осени ищут билеты на самолет в Москву — доля поисковых запросов составила 18 процентов. На втором месте Санкт-Петербург с долей 13,5 процента, на третьем Сочи — 11 процентов. Также в топ-10 популярных городов входят Минеральные Воды (четыре процента), Калининград (3,7 процента), Казань (3,6 процента), Екатеринбург (2,8 процента), Уфа (2,7 процента), Махачкала (2,6 процента) и Новосибирск (2,3 процента).

Билеты на поезд чаще всего искали в Санкт-Петербург — в ноябре сюда хотели бы отправиться 33 процента россиян. Москву выбрали 25 процентов, а Сочи — шесть процентов. В востребованные направления также попали Минеральные Воды (2,3 процента), Казань (два процента), Уфа (1,3 процента), Краснодар (1,2 процента) и Самара (один процент).

Среди зарубежных стран клиенты сервиса больше всего интересовались полетами в Турцию — 8,6 процента от всех поисковых запросов, в Узбекистан — 6,7 процента, и Таиланд — 4,5 процента. Помимо прочего, россияне интересуются авиабилетами в Таджикистан (3,6 процента), в Казахстан (3,5 процента), в Киргизию (3,3 процента), в Армению (три процента).

Ранее в октябре россиянам назвали лучшие места внутри страны для отдыха на ноябрьские праздники. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, для путешествий подойдет черноморское побережье, города Золотого кольца и Северо-Запада страны.

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Дарья Рыбак
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