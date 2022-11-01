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10:52, 1 ноября 2022Россия

Пьяный россиянин сбил четырех школьников на обочине

Под Кировом пьяный водитель сбил на обочине четырех школьников, одна девочка погибла

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кировской области пьяный водитель сбил на обочине четырех школьников, одна девочка погибла, другой мальчик попал в реанимацию. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Соколов в Telegram-канале.

Он пояснил, что все произошло 31 октября в Пижанском районе на 172-м километре автодороги «Киров — Советск — Яранск». По данным Соколова, водитель ВАЗ–2107 совершил обгон.

«Выполняя опережение по правой обочине грузового автомобиля, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов. В результате происшествия 14-летняя девочка-пешеход погибла на месте ДТП, 13-летний мальчик-пешеход получил травмы», — написал кировский глава.

Он подчеркнул, что следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Соколов выразил соболезнования родственникам погибшей девочки и пообещал оказать финансовую помощь ее семье. Кроме того, губернатор призвал усилить работу по безопасности на дорогах.

Ранее в Ростовской области пьяный 17-летний подросток на украденном автомобиле Lada сбил двух школьников.

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Анна Щербакова
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