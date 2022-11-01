Названа возможная стоимость создания газового хаба в Турции

Аналитик Юшков оценил стоимость создания в Турции газового хаба в 10 миллиардов долларов

Стоимость турецкого газового хаба может варьировать в пределах 10 миллиардов долларов. Во многом все будет зависеть от уже существующей инфраструктуры и других нюансов. На создание хаба может потребоваться порядка трех-четырех лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Подробности о создании хаба пока не разглашаются, но, видимо, понадобится дополнительная инфраструктура для поставки новых объемов газа, — предположил аналитик. — Для этого нужно будет протянуть газопровод от Ямала до Анапы, а затем построить морскую часть от Анапы до Турции. Здесь мы возвращаемся к параметрам "Южного потока", который должен был осуществлять поставки из Анапы в Болгарию».

Когда, как напомнил Юшков, Болгария отказалась от данного проекта, газотранспортная система уже была построена, существовала одна ветка от Ямала до Анапы. Ввиду этого и приняли решение создать на основе уже готовой инфраструктуры «Турецкий поток».

«Теперь, видимо, решили завершить то, что планировалось реализовать в рамках "Южного потока". Возможно, какие-то трубы уже даже успели уложить. Можно предположить, что на создание турецкого газового хаба в итоге уйдет три-четыре года в зависимости от того, сколько имеется готовой инфраструктуры. Потратить на это придется миллиарды долларов, может, около 10. Но, главное, не придется ничего придумывать и проектировать — все было сделано на стадии подготовки к "Южному потоку"», — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что министерства энергетики России и Турции совместно работают над созданием международного газового хаба. Подробности технической работы сторон раскрыл глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По словам дипломата, по результатам текущей деятельности потребности станут более понятными. «Это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы», — уточнил он. Чавушоглу добавил, что на данный момент турецкое внешнеполитическое ведомство выясняет, сколько газа нужно странам Европы.