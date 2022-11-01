Блогерша показала способ подогнать джинсы по размеру без швейной машины

Блогерша Фойника Кейт: подогнать джинсы по размеру можно с помощью канцелярской скрепки

Блогерша Фойника Кей показала способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по размеру без швейной машины. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам девушки, данный метод она решила продемонстрировать на брюках отца. «Я точно знаю, что я не единственная, кто ненавидит это свободное пространство между джинсами и талией. Позвольте мне показать вам, как мы собираемся их адаптировать», — сказала она.

На следующих кадрах отец Кей стянул лишнюю ткань на поясе и зафиксировал ее канцелярской скрепкой. Потом с помощью ленты-рулетки он сделал новые замеры на талии. После этого девушка сняла джинсы и карандашом нарисовала у каждой петли перевернутый треугольник. Затем она прошила несколько рядов, используя для этого толстую иглу и белую нить, и затянула их.

В конце видео пользовательница сети с некнеймом @exteriorglam показала результат. «Посмотрите, как красиво смотрятся джинсы на талии», — сказала она. В свою очередь, зрители поблагодарили Кей за лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Спасибо, что поделились!», «Проблема всей моей жизни решена», — высказывались они.

В мае блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд. Как сообщается в материале, многие женщины зачастую вынуждены ушивать понравившееся платье, которое не подходит им по размеру. Юзерша с никнеймом serendipesi решила поделиться методом, который позволит быстро уменьшить размер платья без использования швейного набора.