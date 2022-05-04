Daily Star: блогерша показала способ добиться идеальной посадки платья с помощью браслета

Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов Daily Star.

Как сообщается в материале, многие женщины зачастую вынуждены ушивать понравившееся платье, которое не подходит им по размеру. Юзерша с никнеймом serendipesi решила поделиться методом, который позволит быстро уменьшить размер платья без использования швейного набора.

По словам блогерши, для выполнения лайфхака потребуются металлический браслет и резинка для волос. В первую очередь необходимо вывернуть платье наизнанку и надеть задом наперед, затем поместить под изделие браслет в области талии и закрепить его с помощью резинки. После этого платье следует надеть привычным способом. В результате таких манипуляций на спине останется аккуратная драпировка, скрывающая свободный участок ткани.

Ролик девушки стал вирусным и набрал более 5,6 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись благодарить автора в комментариях. «Это настоящая магия моды. Мне нужно попробовать это», «Вау, это действительно полезно и в то же время так красиво, я должен попробовать. Большое спасибо за трюк», «Подождите, это действительно мило украшает платье», «Здорово! Я обязательно это попробую», — писали юзеры.

Ранее в апреле блогерша Зои Тоулсон (Zoe Towlson) показала способ превратить классическую рубашку в укороченный топ с декольте, чтобы адаптировать ее под жаркий сезон. На кадрах юзерша продевает обе стороны расстегнутой блузки по центру бюстгальтера таким образом, чтобы они скрывали нижнее белье. Затем выпущенные концы рубашки девушка завязала в узел. В результате этих действий у нее получился летний укороченный топ с глубоким V-образным вырезом.