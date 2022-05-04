Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд

Daily Star: блогерша показала способ добиться идеальной посадки платья с помощью браслета

Кадр: @serendipesi / TikTok

Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов Daily Star.

Как сообщается в материале, многие женщины зачастую вынуждены ушивать понравившееся платье, которое не подходит им по размеру. Юзерша с никнеймом serendipesi решила поделиться методом, который позволит быстро уменьшить размер платья без использования швейного набора.

По словам блогерши, для выполнения лайфхака потребуются металлический браслет и резинка для волос. В первую очередь необходимо вывернуть платье наизнанку и надеть задом наперед, затем поместить под изделие браслет в области талии и закрепить его с помощью резинки. После этого платье следует надеть привычным способом. В результате таких манипуляций на спине останется аккуратная драпировка, скрывающая свободный участок ткани.

Ролик девушки стал вирусным и набрал более 5,6 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись благодарить автора в комментариях. «Это настоящая магия моды. Мне нужно попробовать это», «Вау, это действительно полезно и в то же время так красиво, я должен попробовать. Большое спасибо за трюк», «Подождите, это действительно мило украшает платье», «Здорово! Я обязательно это попробую», — писали юзеры.

Ранее в апреле блогерша Зои Тоулсон (Zoe Towlson) показала способ превратить классическую рубашку в укороченный топ с декольте, чтобы адаптировать ее под жаркий сезон. На кадрах юзерша продевает обе стороны расстегнутой блузки по центру бюстгальтера таким образом, чтобы они скрывали нижнее белье. Затем выпущенные концы рубашки девушка завязала в узел. В результате этих действий у нее получился летний укороченный топ с глубоким V-образным вырезом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил США в срыве участия российской делегации в заседании ООН
Байден назвал американцам способ сэкономить 500 долларов в год
Европейские страны усомнились в нужности запрета на доставку нефти из России
В Госдуме задумали ужесточить наказание за мошенничество с пенсионерами
Блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд
В парламенте Армении представили план свержения Пашиняна
Опровергнут главный миф о беспилотных автомобилях
Названы лучшие места в России для туристов-одиночек
Захарова рассказала о новых территориальных реалиях на Украине
Российскому сыровару разрешили купить часть «Вимм-Билль-Данн» у Pepsi
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.