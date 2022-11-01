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15:23, 1 ноября 2022Силовые структуры

В ДНР задержали женщину за попытку совершить теракт у администрации в Мариуполе

В ДНР задержали жительницу Мариуполя за попытку совершить теракт у здания администрации
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники МВД и Министерства госбезопасности задержали жительницу Мариуполя, готовившую теракт у здания администрации одного из районов города. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в октябре 22-летняя Ирина Навальная попыталась совершить теракт у здания администрации Приморского района города, чтобы сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о подготовке к террористическому акту. Отмечается, что в августе женщина под давлением согласилась сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ) за 100 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что хакер из ДНР взломал американскую систему управления войсками ВСУ «Дельта».

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Екатерина Власова
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