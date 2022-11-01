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14:55, 1 ноября 2022Мир

Великобритания направила Украине помощь кибершпионов

The Independent: британские шпионы помогали Киеву в рамках «Киберпрограммы для Украины»

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Великобритания направила Киеву своих шпионов, чтобы помочь отразить кибератаки, которые якобы поступают со стороны России. Об этом рассказал министр королевства по делам Европы и Северной Америки Лео Дохерти, передает The Independent.

Министр рассказал о деятельности в рамках ранее сверхсекретной «Киберпрограммы для Украины». По его словам, британские власти запустили проект 24 февраля этого года, на его финансирование было выделено около шести миллионов фунтов стерлингов.

Программа поддержки была обнародована после того, как в министерстве сочли, что секретность ее операций больше не нужна. В издании подчеркнули, что такой шаг свидетельствует о том, что Москва уже знала об этой схеме.

Отмечается, что королевство предоставило Киеву оборудование и программное обеспечение для укрепления киберзащиты, включая межсетевые экраны, чтобы население могло получить доступ к жизненно важной информации и услугам.

Ранее сообщалось об атаке вируса-вымогателя на транспортные компании Украины и Польши. При этом в Центре анализа угроз Microsoft (MSTIC) заявили, что прежде не сталкивалась с программой Prestige.

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Виктория Кондратьева
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