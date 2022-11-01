Крупнейшие энергокомпании успокоили европейцев по поводу нехватки газа зимой

Главы Vitol, BP и Eni: крупные запасы газа позволят Европе спокойно пережить зиму

Главы крупнейших энергокомпаний успокоили европейцев по поводу нехватки газа грядущей зимой — по их мнению, значительные запасы топлива позволят ЕС спокойно пережить этот отопительный сезон, пишет CNBC. При этом все они выразили беспокойство из-за следующей зимы — в 2023 году угроза дефицита будет гораздо серьезней.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сейчас европейские газовые хранилища заполнены более чем на 90 процентов, что в определенной степени обеспечило региону защиту от серьезного дефицита. «Благодаря сочетанию высоких уровней хранения газа и пакетов государственных расходов для субсидирования счетов населения Европа может справиться с кризисом в этом году», — сказал гендиректор британской BP Бернард Луни.

Он подчеркнул, что в 2023 году ситуация может радикально измениться. Обеспечить высокий уровень запасов позволили большие объемы импорта российского газа — к следующей зиме он, скорее всего, полностью прекратится, считают главы энергетических гигантов. «Впереди у нас трудная зима, а вслед за ней у нас еще более трудная зима в следующем году», — подтвердил гендиректор крупного нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.

Глава итальянского нефтегазового гиганта Eni Клаудио Декальци заявил, что Европа «в хорошей форме для этой зимы». «Но, как мы уже говорили, проблема не в этой зиме. Она будет в следующей, потому что у нас не будет российского газа — на 98 процентов [меньше получит ЕС] в следующем году, а может, и вообще ничего», — добавил Декальци.

31 октября стоимость декабрьских фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE упала почти на десять процентов, до 1317 долларов за тысячу кубометров. В сентябре ориентиром считались контракты с продажей в ноябре, которые находились на уровне 1100 долларов за тысячу кубометров. Декабрьские фьючерсы все это время торговались дороже, поскольку инвесторы ожидали, что ближе к зиме дефицит усилится. Нынешнее падение означает снижение опасений.

