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18:35, 1 ноября 2022Среда обитания

Река в российском регионе превратилась в «тягучий мазут»

Глава Росприроднадзора Радионова: уровень нефтепродуктов в реке Томь в 286 раз выше нормы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Река Томь недалеко от города Северска в Томской области превратилась в тягучий мазут — уровень содержания нефтепродуктов в водоеме оказался в 286 раз выше нормы. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды», — сообщила глава ведомства.

По словам Радионовой, Росприроднадзор направил информацию в администрацию закрытого административно-территориального образования Северск, чтобы власти российского региона приняли меры по ликвидации загрязнения водоема нефтью.

«Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле», — уточнила глава ведомства.

Ранее разлив нефти случился в другом российском регионе — Республике Коми. Авария произошла на участке магистрального нефтепровода УхтаЯрославль в Княжпогостском районе. По предварительным данным, объем вышедшей нефти составил около 100 кубических метров.

Нина Ташевская
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