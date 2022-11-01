Россиянка сходила в бутик Gucci в Европе и поделилась впечатлениями

Журналистка Архангельская сходила в бутик Gucci в Барселоне и поделилась впечатлениями

Российская журналистка сходила в магазин итальянского бренда Gucci в Европе и поделилась впечатлениями. Соответствующий пост Наталия Архангельская опубликовала в личном Telegram-канале.

Бывший главный редактор SNC рассказала, что ее не пустили в бутик марки в Барселоне без сопровождения персонального консультанта, оставив ждать сотрудника у входа. По словам блогерши, после десяти минут ожидания она выразила свое возмущение одному из работников ретейлера, после чего ее все же пустили в зал.

Кроме того, россиянка заявила, что столкнулась с похожей ситуацией и в других магазинах люксовых брендов, среди которых Burberry, Chanel и Prada. «Так в Chanel, Dior, Gucci, Burberry, Prada, Loewe. Везде, по крайней мере, в Европе (в ОАЭ — точно нет), на входе в бутики — очередь», — уточняют администраторы Telegram-канала «Антиглянец», сооснователем которого является Архангельская.

Журналистки предположили, что новая политика компании связана с «зеваками», которые изучают ассортимент бренда, не приобретая при этом никакой продукции.

1 апреля стало известно, что зарубежным магазинам Chanel запретили продавать товары россиянам. Представители модного дома сообщили, что компания соблюдает все требования законодательства, включая санкционные ограничения. Российские покупатели остро отреагировали на данное решение словами «вам здесь больше не рады».