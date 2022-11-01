Белоруссия обвинила Запад в попытке «навязать хаос»

Глава администрации президента Белоруссии обвинил Запад в попытке «навязать хаос»

Глава администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Игорь Сергеенко обвинил Запад в попытке «навязать хаос» республике и втянуть ее в войну. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Сегодня мы с вами переживаем самое непредсказуемое десятилетие. В этих условиях коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с Россией и Беларусью», — сказал он в ходе встречи с трудовыми коллективами Могилевской области.

Сергеенко отметил, что западная сторона создала предпосылки для, возможно, крупнейшего экономического кризиса в истории со времен Второй мировой войны. По словам главы администрации президента, Белоруссия не несет угрозы и не желает войны. При этом он подчеркнул, что республика будет обороняться, если на нее нападут.

Ранее Лукашенко заявил о планах Запада «поджечь Россию по периметру», говоря о конфликтах на постсоветском пространстве. Кроме того, он не верит в возможность третьей мировой войны. «Ну кому хочется сегодня помереть?» — задался белорусский лидер риторическим вопросом.