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15:39, 1 ноября 2022Среда обитания

Россиян предупредили о подорожании ипотеки

Эксперт Гордейко: ипотечные ставки в России могут вырасти
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиян предупредили о возможном подорожании кредитов на жилье. По словам главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, ставки по ипотеке продолжат расти до февраля 2023 года. Оценку эксперта передает ТАСС.

«Опыт показывает, что если у нас начинается какой-то тренд, то он не разворачивается за один-два месяца, обычно он длится около полугода. Поэтому, по моему мнению, начавшийся тренд повышения ставок не сменится на тренд их снижения до февраля», — пояснил Гордейко. Он добавил, что ожидает плавного повышения ставок без резких скачков.

Гордейко отметил, что на данный момент средневзвешенная рыночная ставка по ипотеке находится на уровне 11 процентов годовых, однако параметр может вырасти до 12 процентов. Он отметил, что летом 2022 года была потеряна прямая связь между ключевой ставкой и ставками кредитования. В сентябре Центробанк снизил ключевую ставку, но реакции банков не последовало, а затем произошло повышение ипотечных ставок.

По словам Гордейко, это связано с ростом неопределенности для банков из-за невозможности подсчитать стоимость ресурсов. «Все банки стали закладывать в ставку риски заемщиков и риски реализации недвижимости, так как недвижимость расти в цене практически перестала», — заявил эксперт.

В сентябре сообщалось, что в России выросла средняя ставка по выданной ипотеке. По итогам июля она составила 6,67 процента годовых.

Александра Качан
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