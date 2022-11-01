Во Владивостоке пройдет фестиваль в честь 100-летия джаза в России

Во Владивостоке 4 ноября откроется фестиваль в честь 100-летия джаза в России

В Приморской краевой филармонии во Владивостоке 4 ноября откроется фестиваль, посвященный 100-летию джаза в России. Об этом сообщает VL.RU.

Мероприятие продлится до 19 ноября. Публике представят восемь концертных программ от ведущих российских исполнителей.

На открытии фестиваля пройдет концерт с участием Арсена Мукенди в сопровождении эстрадного оркестра приморской филармонии. 5 ноября выступит квартет Сергея Головни, его солистка Асет Самраилова много работала за границей, и наконец-то ее удалось представить в России.

На 12 ноября назначено выступление местных музыкантов. На закрытии фестиваля зрители услышат Юлиану Рогачеву, звезду российского и мирового джаза.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае в конце ноября впервые состоится фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков». Фестиваль пройдет с 23 по 26 ноября в Красноярске, Ачинске, Шарыпово, Лесосибирске, Минусинске и Канске. В мероприятии примут участие шесть музыкальных коллективов из нескольких городов России.