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11:37, 2 ноября 2022Моя страна

Во Владивостоке пройдет фестиваль в честь 100-летия джаза в России

Во Владивостоке 4 ноября откроется фестиваль в честь 100-летия джаза в России

Фото: Chris Bair / Unsplash

В Приморской краевой филармонии во Владивостоке 4 ноября откроется фестиваль, посвященный 100-летию джаза в России. Об этом сообщает VL.RU.

Мероприятие продлится до 19 ноября. Публике представят восемь концертных программ от ведущих российских исполнителей.

На открытии фестиваля пройдет концерт с участием Арсена Мукенди в сопровождении эстрадного оркестра приморской филармонии. 5 ноября выступит квартет Сергея Головни, его солистка Асет Самраилова много работала за границей, и наконец-то ее удалось представить в России.

На 12 ноября назначено выступление местных музыкантов. На закрытии фестиваля зрители услышат Юлиану Рогачеву, звезду российского и мирового джаза.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае в конце ноября впервые состоится фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков». Фестиваль пройдет с 23 по 26 ноября в Красноярске, Ачинске, Шарыпово, Лесосибирске, Минусинске и Канске. В мероприятии примут участие шесть музыкальных коллективов из нескольких городов России.

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Сергей Истомин
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