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17:32, 24 октября 2022Моя страна

В Красноярском крае впервые состоится фестиваль национальных оркестров России

В Красноярском крае в ноябре впервые пройдет фестиваль национальных оркестров России

Фото: Samuel Sianipar / Unsplash

В Красноярском крае в конце ноября впервые состоится фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков». Об этом сообщает Sibnovosti.

Фестиваль пройдет с 23 по 26 ноября в Красноярске, Ачинске, Шарыпово, Лесосибирске, Минусинске и Канске. В мероприятии примут участие шесть музыкальных коллективов из нескольких городов России, в том числе ведущие оркестры национальных народных инструментов страны.

Для гостей также будут проводить мастер-классы по изготовлению традиционных инструментов и обучению игры на них. Кроме того, пройдет выставка национальных костюмов и музыкальных инструментов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске с 18 по 20 ноября пройдет фестиваль культуры и искусства «Энергия». Мероприятие состоится вокруг восьми тематических секций на двух площадках: в академическом драмтеатре имени Охлопкова и в «Сибэкспоцентре». На фестиваль с гастролями впервые приедет Московский Театр на Бронной — труппа покажет спектакль «Таня» в постановке художественного руководителя Константина Богомолова.

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Сергей Истомин
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