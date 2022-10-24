В Красноярском крае впервые состоится фестиваль национальных оркестров России

В Красноярском крае в ноябре впервые пройдет фестиваль национальных оркестров России

В Красноярском крае в конце ноября впервые состоится фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков». Об этом сообщает Sibnovosti.

Фестиваль пройдет с 23 по 26 ноября в Красноярске, Ачинске, Шарыпово, Лесосибирске, Минусинске и Канске. В мероприятии примут участие шесть музыкальных коллективов из нескольких городов России, в том числе ведущие оркестры национальных народных инструментов страны.

Для гостей также будут проводить мастер-классы по изготовлению традиционных инструментов и обучению игры на них. Кроме того, пройдет выставка национальных костюмов и музыкальных инструментов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске с 18 по 20 ноября пройдет фестиваль культуры и искусства «Энергия». Мероприятие состоится вокруг восьми тематических секций на двух площадках: в академическом драмтеатре имени Охлопкова и в «Сибэкспоцентре». На фестиваль с гастролями впервые приедет Московский Театр на Бронной — труппа покажет спектакль «Таня» в постановке художественного руководителя Константина Богомолова.