В Иркутске пройдет фестиваль культуры и искусства

В Иркутске в драмтеатре и в «Сибэкспоцентре» с 18 по 20 ноября пройдет фестиваль «Энергия»

В Иркутске с 18 по 20 ноября пройдет фестиваль культуры и искусства «Энергия». Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что мероприятие состоится вокруг восьми тематических секций на двух площадках: в академическом драмтеатре имени Охлопкова и в «Сибэкспоцентре». На фестиваль с гастролями впервые приедет Московский Театр на Бронной — труппа покажет спектакль «Таня» в постановке художественного руководителя Константина Богомолова.

На фестиваль приедет как сам Константин Богомолов (паблик-ток с режиссером состоится 19 ноября), так и писатель Евгений Водолазкин, а также актрисы Мария Миронова, Аглая Тарасова, Юлия Меньшова и многие другие известные деятели культуры.

Кроме того, на «Энергии» будет работать иммерсивная выставка Юрия Шахояна «Игра с вечностью», объединяющая произведения скульптуры, ювелирного искусства и видеоарт.

Ранее в июле под Иркутском прошел фестиваль русской оперы — главной площадкой мероприятия стал архитектурно-этнографический музей «Тальцы», который располагается на берегу реки Ангары.