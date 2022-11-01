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14:11, 1 ноября 2022Ценности

Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ

Кендалл Дженнер нарядилась в костюм огурца, из-за нарезки которого она стала мемом в сети

Фото: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер в честь Хеллоуина нарядилась в костюм огурца, из-за которого стала мемом в социальных сетях. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась роликом, на котором она позирует в костюме овоща в сочетании с латексными легинсами зеленого цвета, в руках она держит нож. В начало видео вставлены кадры, которые ранее опозорили манекенщицу. На них Дженнер не понимает, как правильно держать нож, поэтому долго и неумело нарезает продукт.

«Я раздаю фрукты и овощи сегодня», — подписала телезвезда публикацию, которая набрала почти 5 миллионов лайков. Подписчиков рассмешила самоирония модели, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Ты победитель праздника», «Слишком смешно», «Забавно», «Красотка Кендалл», «Икона», «Ты очень смешная», — высказывались фанаты.

Ранее модель Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в червя и развеселила поклонников. На размещенных фотографиях видно, что манекенщица выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака.

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Майя Пономаренко
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