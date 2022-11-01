Хайди Клум нарядилась в червя на Хеллоуин и стала мемом в сети

Модель Хайди Клум нарядилась в червя на Хеллоуин и показала процесс создания костюма

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала наряд на Хеллоуин и стала мемом в социальных сетях. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость поделилась кадрами с собственной вечеринки, которую она ежегодно проводит в честь указанного праздника. На размещенных фотографиях видно, что манекенщица выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака.

Вдобавок Клум продемонстрировала фанатам процесс создания ее костюма, который специалисты разработали эксклюзивно для нее. По словам телезвезды, визажистам понадобилось более 10 часов, чтобы создать макияж, подходящий к ее наряду. Кроме того, модели пришлось нанести на тело автозагар, чтобы ее кожа сливалась с цветом костюма червя.

«Сначала я хотела быть деревом, потом растением, вот так мы и пришли к червяку. Мне кажется, что это мой самый любимый образ, потому что он необычный, большой и такой странный, — призналась актриса. — В нем тяжело двигаться, если я упаду, то мне понадобится помощь, чтобы встать. Я немного застряла, чувствуется легкая клаустрофобия».

Публикации Клум привлекли внимание журналистов и поклонников, которые принялись делиться ее снимками в соцсетях. Таким образом вскоре женщина развеселила общественность и быстро стала мемом.

В сентябре Хайди Клум появилась в бикини на публике. Известно, что 49-летняя знаменитость вместе с мужем гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем отправилась на фестиваль Burning man («Горящий человек»), который ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Во время мероприятия манекенщица примерила несколько нарядов, в том числе откровенные купальники.