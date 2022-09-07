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49-летняя Хайди Клум появилась в бикини на публике

Модель Хайди Клум появилась в бикини на фестивале Burning man в США

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась в бикини на публике. Соответствующие изображения она разместила в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что 49-летняя знаменитость вместе с мужем, гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем отправилась на фестиваль Burning man («Горящий человек»), который ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Во время мероприятия манекенщица примерила несколько нарядов, в том числе откровенные купальники.

На одном из кадров она предстала в бикини с V-образными трусами и топом с завязками на шее, оформленном звездным узором. Данный образ она дополнила широкополой шляпой с бахромой и ботинками со шнуровкой на массивной подошве. Кроме того, Клум надела бикини с леопардовым принтом, которое она сочетала с розовым париком и отделанными кружевом чулками.

В августе сообщалось, что Хайди Клум снялась в бикини и показала лицо без макияжа. 49-летняя знаменитость поделилась с подписчиками фото, на котором позирует на фоне моря в раздельном розовом купальнике люксового бренда Dolce&Gabanna с леопардовым принтом. Кроме того, на кадре видно, что манекенщица решила отказаться от косметики и распустить волосы.

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Алина Гостева
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