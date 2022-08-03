49-летняя Хайди Клум снялась в бикини и показала лицо без макияжа

Модель Хайди Клум без макияжа снялась в леопардовом бикини бренда Dolce&Gabanna

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в бикини и показала лицо без макияжа. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 49-летняя знаменитость поделилась с подписчиками фото, на котором она позирует на фоне моря в раздельном розовом купальнике люксового бренда Dolce&Gabanna с леопардовым принтом. Кроме того, на кадре видно, что манекенщица решила отказаться от косметики и распустить волосы.

Известно, что звезда подиумов отключила возможность комментировать публикацию, а также видеть количество лайков от пользователей сети.

В июне 18-летняя дочь супермодели Хайди Клум Лени разместила в своих соцсетях в пляжном образе и восхитила фанатов. Манекенщица опубликовала серию кадров, на которых позировала в розовом бикини с цветочным принтом бренда Frankies Bikinis стоимостью 175 долларов (10 тысяч рублей). «Мама и дочка — шикарные девушки», — писали поклонники в комментариях.