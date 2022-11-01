Умер заслуженный артист России Евгений Калашник

Заслуженный артист России Евгений Калашник умер в возрасте 71 года

Ушел из жизни заслуженный артист России, актер Евгений Калашник. Об этом сообщается на сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», в котором он выступал.

Калашник умер в возрасте 71 года. Причина смерти не уточняется.

«Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий. Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего — Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек», — сказано в сообщении на сайте.

Калашник родился в 1951 году. Окончил Новосибирское театральное училище, после чего начал выступать в Челябинском драматическом театре имени Максима Горького. Был актером Новосибирского областного театра драмы, Ашхабадского русского драматического театра имени Александра Пушкина, Северо-Осетинского русского драматического театра города Орджоникидзе. Почти 30 лет проработал в «Глобусе». Среди ролей, сыгранных актером, — Ермолай Лопахин из «Вишневого сада» Антона Чехова, Дмитрий Вагин из «Детей солнца» Максима Горького, Дон Кихот из «Плачевной повести о Дон Кихоте Ламанчском» Елены Греминой, Полковник Фрилей из «Вина из одуванчиков» Рэя Брэдбери и другие. В 1994 году получил звание заслуженного артиста России.

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