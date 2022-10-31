Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:08, 31 октября 2022Культура

Умер барабанщик Red Hot Chili Peppers и Dead Kennedys

Барабанщик Red Hot Chili Peppers и Dead Kennedys умер из-за травмы головы
Ди Эйч Пелигро

Ди Эйч Пелигро. Фото: Fredy Builes / Reuters

В Лос-Анджелесе умер американский музыкант Даррен Хенли, более известный как D. H. Peligro. Об этом сообщает NME.

В полиции заявили, что барабанщик групп Red Hot Chili Peppers и Dead Kennedys скончался из-за травмы головы, вызванной случайным падением. Ему было 63 года.

Хенли родился 9 июля 1959 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Он присоединился к The Dead Kennedys в феврале 1981 года и дебютировал с группой на EP In God We Trust, Inc., который был выпущен в декабре того же года. Позднее он участвовал в записи таких альбомов, как Plastic Surgery Disasters, Frankenchrist и Bedtime for Democracy. Группа распалась в 1986 году и воссоединилась в 2001.

Сотрудничать с Red Hot Chili Peppers D. H. Peligro начал в 1988 году — тогда он заменил барабанщика Джека Айронса. До этого он много лет дружил с участниками коллектива и играл в комедийной группе Three Little Butt Hairs, где также участвовали Энтони Кидис и Фли из RHCP. Среди других групп, с которыми сотрудничал Хенли: The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb, The Feederz, Lock-Up, The Two Free Stooges и SSI.

Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Российские войска нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины
Кремль ответил на вопрос об указе президента о завершении частичной мобилизации
Кремль ответил на вопрос про возможность новых заданий по мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о контактах с ООН и Турцией по зерновой сделке
Опубликована карта боевых действий на Украине на 31 октября
Около 80 процентов японцев выступили за ликвидацию «Церкви объединения»
В России прошли испытания «Корнет-Д1»
Умер барабанщик Red Hot Chili Peppers и Dead Kennedys
Бывшая итальянская гимнастка обвинила тренеров в издевательствах
В Минске шестерых белорусов задержали из-за украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.