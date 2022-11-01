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15:04, 1 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 1 ноября
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Миноброны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 1 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и России (ВС России), места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

По сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на нескольких направлениях: николаево-криворожском, краснолиманском и купянском. Суммарно на трех направлениях были уничтожены около трехсот солдат ВСУ, а также несколько десятков единиц военной техники.

Отдельно Конашенков рассказал об успехах ударов по инфраструктуре Украины высокоточным оружием.

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«Существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом», — доложил представитель военного ведомства.

Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов, сбили украинский Су-24 и девять беспилотников. По уточненным данным Минобороны, с 24 февраля в ходе спецоперации ВС России уничтожили 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и 6937 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Валерий Розенберг
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