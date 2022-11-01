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11:50, 1 ноября 2022Экономика

Сотрудникам TikTok в России предложили уехать

РБК: сотрудникам TikTok в России предложили уехать в Казахстан, Армению или Киргизию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

После начала частичной мобилизации в России сотрудникам российского офиса TikTok, который принадлежит китайскому конгломерату ByteDance, предложили переехать в одну их трех стран на выбор — Казахстан, Армению и Киргизию, пишет РБК со ссылкой на источники в TikTok и бывшего сотрудника компании.

Один из собеседников издания пояснил, что до военной операции Москвы на Украине на российской офис работали 200-300 сотрудников, хотя в стране физически находились и не все из них. Сейчас, «судя по сообщениям в [рабочих] чатах, каждый третий сотрудник находится в другой стране». По данным источников, все расходы на транспорт и жилье при переезде работникам предложили взять на себя.

Официально компания на вопросы РБК не ответила. 26 октября руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина сообщила, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.

В марте социальная сеть TikTok заявила о приостановке деятельности в России после принятия закона о фейках. Компания заявила, что у нее «нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе».

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Платон Щукин
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