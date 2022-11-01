Минобороны объявило об уничтожении 150 солдат ВСУ на одном направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что на купянском направлении ВС уничтожили 150 солдат ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России только на одном направлении уничтожили 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журалистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие потери ВСУ понесли на Купянском направлении. Он добавил, что участвовавшая в атаке группировка украинских солдат была усилена иностранными наемниками.

«На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены», — заявил он.

Также Конашенков сообщил об уничтожении нескольких единиц военной техники ВСУ — трех танков, четырех бронированных машин и шести пикапов.

Ранее на том же направлении российскими военными были поражены две усиленные роты ВСУ и подразделение иностранных наемников.