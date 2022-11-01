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14:31, 1 ноября 2022Россия

Минобороны объявило об уничтожении 150 солдат ВСУ на одном направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что на купянском направлении ВС уничтожили 150 солдат ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России только на одном направлении уничтожили 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журалистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие потери ВСУ понесли на Купянском направлении. Он добавил, что участвовавшая в атаке группировка украинских солдат была усилена иностранными наемниками.

«На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены», — заявил он.

Также Конашенков сообщил об уничтожении нескольких единиц военной техники ВСУ — трех танков, четырех бронированных машин и шести пикапов.

Ранее на том же направлении российскими военными были поражены две усиленные роты ВСУ и подразделение иностранных наемников.

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Валерий Розенберг
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