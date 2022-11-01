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03:33, 1 ноября 2022Россия

В России заявили о готовности преподать мастер-класс миротворчества для Запада

Депутат Слуцкий заявил, что Россия может преподать Западу мастер-класс миротворчества
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Госдума / Global Look Press

Россия и ее президент вполне могут преподать Западу мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии. О такой готовности заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Российская сторона последовательно и эффективно проводит линию на примирение двух республик Закавказья. Нашим оппонентам стоит взять на вооружение такой опыт, а не впадать в очередной русофобский раж», — написал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиевв в совместном заявлении после трехсторонних переговоров в Сочи подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Стороны подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе, Москва будет оказывать этому всяческое содействие.

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Марина Совина
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