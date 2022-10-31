Обнародовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху после переговоров

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом говорится в обнародованном на сайте Кремля совместном заявлении политиков после трехсторонних переговоров в Сочи.

Согласно документу, стороны подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, Москва будет оказывать этому всяческой содействие.

Лидеры стран подчеркнули важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при содействии России, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года и намерены прикладывать дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов в интересах нормализации отношений Еревана и Баку, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа.

Ранее Владимир Путин сообщил о согласовании с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместного заявления по Нагорному Карабаху. По его словам, согласовать удалось не все, «некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста».

Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе состоялся в Сочи в понедельник, 31 октября. Встреча проходила в санатории «Русь» за закрытыми дверями.