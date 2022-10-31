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21:11, 31 октября 2022Россия

Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху

Путин заявил о согласовании с Пашиняном и Алиевым совместного заявления по Карабаху
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о согласовании с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместного заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского государства отметил, что были проведены три сессии переговоров по Карабаху, трехсторонняя встреча продолжалась более двух часов.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — сказал Путин.

Трехсторонний саммит президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и лидера Армении Никола Пашиняна по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе состоялся в Сочи в понедельник, 31 октября. Встреча проходила в санатории «Русь» за закрытыми дверями.

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Марина Совина
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