В Сочи начался трехсторонний саммит по Карабаху

В Сочи начался саммит Путина, Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху

В Сочи начался трехсторонний саммит президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и лидера Армении Никола Пашиняна по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Президенты и премьер-министр разговаривают втроем», — сообщил Песков. Встреча проходит в санатории «Русь» за закрытыми дверями.

Накануне Алиев заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. Пашинян, в свою очередь, сообщил о готовности разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном в любой момент.