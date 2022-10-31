В Армении заявили о готовности разблокировать коммуникации с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности разблокировать коммуникации с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном в любой момент. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Армения очень заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций с Азербайджаном. «Мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года», — заявил Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что коммуникации, которые проходят на территории Армении должны находится под полным контролем Еревана.

«Погранслужба ФСБ РФ должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей», — добавил Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что республика согласна с подходами России в вопросе урегулирования конфликта между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха.

Путин подчеркнул, что конфликт вокруг Карабаха необходимо завершить, а у Пашиняна, по его мнению, есть «политическая воля» к этому.