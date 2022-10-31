Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:19, 31 октября 2022Бывший СССР

В Армении заявили о готовности разблокировать коммуникации с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности разблокировать коммуникации с Азербайджаном

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном в любой момент. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Армения очень заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций с Азербайджаном. «Мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года», — заявил Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что коммуникации, которые проходят на территории Армении должны находится под полным контролем Еревана.

«Погранслужба ФСБ РФ должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей», — добавил Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что республика согласна с подходами России в вопросе урегулирования конфликта между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха.

Путин подчеркнул, что конфликт вокруг Карабаха необходимо завершить, а у Пашиняна, по его мнению, есть «политическая воля» к этому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Соцсети запустили новую функцию для россиян
Названо грозящее сбившему ребенка российскому депутату наказание
Еще один российский регион объявил о завершении частичной мобилизации
У украинской компании закончились запасы энергооборудования
Япония тайно потратила десятки миллиардов на спасение национальной валюты
Опасное природное явление над Черным морем попало на видео
Сталлоне рассказал о вынесенном из разрыва и примирения с женой тяжелом уроке
Мясников дал три совета для укрепления здоровья в отопительный сезон
В МИД России отреагировали на победу Да Силвы на выборах президента Бразилии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.