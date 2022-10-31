Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху
Для Армении приемлемы подходы, которые предлагает Россия для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает «Интерфакс».
«Хочу еще раз подчеркнуть — по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — заявил Пашинян.
Он также понадеялся, что по результатам трехсторонней встречи Москва поддержит решение сослаться на эти принципы в итоговом заявлении.
Ранее в ходе встречи Путин заявил, что конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. По мнению российского лидера, у премьера Армении «есть политическая воля к этому».