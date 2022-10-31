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15:08, 31 октября 2022Бывший СССР

Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху

Премьер Армении Пашинян согласился с Россией в урегулировании конфликта с Азербайджаном
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Paolo Pizzi / ZumaPress / Globallookpress.com

Для Армении приемлемы подходы, которые предлагает Россия для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает «Интерфакс».

«Хочу еще раз подчеркнуть — по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — заявил Пашинян.

Он также понадеялся, что по результатам трехсторонней встречи Москва поддержит решение сослаться на эти принципы в итоговом заявлении.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. По мнению российского лидера, у премьера Армении «есть политическая воля к этому».

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Василий Мека
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