Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху

Премьер Армении Пашинян согласился с Россией в урегулировании конфликта с Азербайджаном

Для Армении приемлемы подходы, которые предлагает Россия для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает «Интерфакс».

«Хочу еще раз подчеркнуть — по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — заявил Пашинян.

Он также понадеялся, что по результатам трехсторонней встречи Москва поддержит решение сослаться на эти принципы в итоговом заявлении.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. По мнению российского лидера, у премьера Армении «есть политическая воля к этому».

