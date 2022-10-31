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14:43, 31 октября 2022Бывший СССР

Путин призвал завершить карабахский конфликт

Президент Путин заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. К этому в понедельник, 31 октября, призвал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает «Интерфакс».

«Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо его все-таки когда-то завершать», — заявил глава государства. По словам Путина, он видит, что у Пашиняна «есть политическая воля к этому».

Он также предложил позднее вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выявить ключевые моменты для продвижения.

Ранее армянский премьер сообщил, что Ереван готов продлить мандат на пребывание российских миротворцев в зоне конфликта. Пашинян указал, что срок нахождения миротворцев в регионе может быть продлен на 10 или 20 лет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что для решения этого вопроса нужно дождаться трехстороннего саммита Армения — Азербайджан — Россия, подготовка к которому уже ведется.

В сентябре российский лидер говорил, что находится в постоянном контакте с Пашиняном по нагорно-карабахской ситуации. По его словам, обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг региона, остается очень чувствительным вопросом.

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Алина Гончарова
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