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11:49, 29 октября 2022Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев в Карабахе

Премьер Армении Пашинян заявил, что готов продлить пребывание миротворцев РФ в Карабахе

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Ереван готов продлить мандат на пребывание российских миротворцев в зоне конфликта Армении с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян заявил, что срок нахождения миротворцев в регионе может быть продлен на 10 или 20 лет, но решение о продлении миротворческого контингента будет принимать Россия. Он отметил, что документ может быть подписан в Сочи на трехсторонней встрече, в которой помимо российского и армянского лидеров примет участие глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен. (...) Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — цитирует агентство слова Пашиняна.

26 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ведется подготовка трехсторонней встречи российского лидера с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Пашиняном.

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Валерий Розенберг
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