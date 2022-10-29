Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев в Карабахе

Премьер Армении Пашинян заявил, что готов продлить пребывание миротворцев РФ в Карабахе

Ереван готов продлить мандат на пребывание российских миротворцев в зоне конфликта Армении с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян заявил, что срок нахождения миротворцев в регионе может быть продлен на 10 или 20 лет, но решение о продлении миротворческого контингента будет принимать Россия. Он отметил, что документ может быть подписан в Сочи на трехсторонней встрече, в которой помимо российского и армянского лидеров примет участие глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен. (...) Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — цитирует агентство слова Пашиняна.

26 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ведется подготовка трехсторонней встречи российского лидера с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Пашиняном.